Calcio 1a Categoria – Lo Sporting si lecca le ferite. Salvetti: “L’allenatore? Stiamo valutando…”

Goito C’è grande delusione, in casa Sporting Club, dopo la sconfitta per 2-1 subita domenica a Vescovato contro la Leoncelli, autentica “bestia nera” dei goitesi. Claudio Mazzoni, per il momento, resta alla guida della squadra dopo aver rilevato De Martino. La società sta comunque valutando attentamente anche le prospettive future. Lo Sporting è secondo in classifica a quota 47 punti e -5 dalla capolista Calcinato. Domenica prossima ospiterà il Suzzara. «A questo punto – osserva il dirigente Federico Salvetti – solo il Calcinato può perdere il campionato. Ma per la matematica i giochi per il primo posto restano aperti. A Vescovato abbiamo subito due gol evitabili e, forse, risentito dello sforzo fatto mercoledì sera nel recupero di Pescarolo. Alcuni giocatori non sono al massimo della condizione. Certo, perdere un campionato dopo aver costruito la squadra per vincerlo dà fastidio, ma dobbiamo andare avanti partita dopo partita, testa al Suzzara. A fine stagione tireremo le somme».

Juniores – L’Under 18 regionale gioca oggi a Casalmaggiore (ore 18.30) il recupero contro la capolista Sported Maris.