L’omaggio dei Vigili del Fuoco al personale sanitario: un lungo applauso davanti all’ospedale

MANTOVA Si sono schierati davanti all’ospedale Carlo Poma di Mantova con i loro mezzi con lampeggianti e sirene in funzione e hanno fatto partire un lungo applauso. E’ stato questo l’omaggio che questa sera i vigili del fuoco di Mantova hanno vputo rendere a tutti gli operatori della Sanità che stanno lavorando nell’ospedale cittadino così come in tutti gli altri ospedali, nel pieno dell’emergenza coronavirus.