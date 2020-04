Venerdì partono i corsi di accompagnamento alla nascita in videochat con i consultori

MANTOVA Venerdì 17 aprile è previsto il primo incontro di accompagnamento alla nascita in videochat. In questo momento di emergenza sanitaria, la tecnologia è venuta incontro alle ostetriche dei Consultori Familiari di ASST Mantova che hanno deciso di organizzare quattro incontri per le donne e le coppie in attesa di un bambino.

Con il supporto dello staff della comunicazione e dei sistemi informatici di ASST, attraverso una piattaforma Web che consente meeting da remoto, le ostetriche conducono il corso da una postazione web-cam posizionata in un ambiente adeguato e accogliente, che permette alle partecipanti di interagire direttamente con le ostetriche nel corso dei meeting.

Gli incontri, a cadenza settimanale, saranno complessivamente quattro. L’obiettivo è accompagnare e rassicurare le famiglie in attesa della nascita del primo figlio, rispondere alle loro domande e fornire informazioni e materiale utile per prepararsi al parto e al dopo parto. L’iniziativa è dedicata alle donne precedentemente iscritte alle diverse edizioni dei corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dai Consultori Familiari di ASST.