A Villimpenta la messa pasquale trasmessa in diretta sulla pagina del Coro

VILLIMPENTA – La Settimana Santa è sempre molto sentita tra i fedeli, ma quest’anno l’emergenza sanitaria ha comportato l’annullamento della processione del Cristo morto del Venerdì Santo e della messa pasquale della domenica. Tuttavia, se non si può andare in chiesa per il virus, i riti entrano nelle case attraverso la tecnologia e la rete. Per i villimpentesi la messa di Pasqua celebrata da don Nelson Furghieri è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Coro di Villimpenta, che ha deciso di mettere in campo le proprie risorse per garantire il regolare svolgimento della funzione che evoca la resurrezione di Gesù. «Una persona mi ha chiesto perché il Signore ci sta castigando in questo modo – ha svelato il parroco durante l’omelia -. In realtà Dio non vuole mai il male, né fisico, né spirituale. Anzi, ha dato all’uomo la libertà perché possa fare il bene; però sappiamo che l’uomo, purtroppo, crea le condizioni per il male. Anche questa terribile malattia è probabilmente frutto di azioni sbagliate dell’uomo». Quindi il messaggio di speranza: «Gesù abbandonato ci dà la certezza che rivivendolo, ognuno di noi può dare dal proprio angolo di mondo quell’avvio indispensabile e decisivo alla svolta che attendiamo, irradiandovi la luce della resurrezione». La messa si è chiusa con la benedizione di don Nelson alla comunità in uno dei periodi più drammatici dal dopoguerra ad oggi, per una Pasqua diversa, ma non meno intensa.

Matteo Vincenzi