Calcio Primavera – Il Mantova di Cuffa oggi (ore 12) a Cesena

MANTOVA La Primavera del Mantova scenderà in campo oggi alle 12 a Cesena. Test probante per la prima squadra del settore giovanile, che andrà a sfidare la seconda forza del campionato nel posticipo della decima giornata di campionato. Il Mantova deve trovare la forza di reagire a una serie di risultati negativi. L’ultimo è arrivato lo scorso fine settimana nal match casalingo contro il Piacenza perso 1-5. Il Mantova deve provarci, nonostante ci sia un divario importante tra le due compagini. I romagnoli vantano un attacco di rango con 27 reti all’attivo, contro le 9 dei biancorossi.

La classifica: Ravenna 22, Cesena 20, Modena e Carpi 15, Piacenza 9, Mantova e Imolese 7, San Marino Academy 5.

Nel prossimo turno i virgiliani affronteranno ancora in trasferta la capolista Ravenna.