Sant’Anselmo: cerimonia via streaming domani in duomo

MANTOVA La situazione di emergenza che stiamo vivendo cade nel tempo della quaresima durante il quale la vita pastorale delle nostre comunità si fa più intensa. La nostra diocesi, inoltre, celebra proprio in questo tempo liturgico il suo patrono sant’Anselmo.

I mantovani, così affezionati a questa ricorrenza, non potranno commemorarla con la consueta visita in Duomo per onorare il corpo del santo e partecipare alla celebrazione eucaristica. “Intendiamo, tuttavia – queste le parole del vescovo – onorarlo e chiedere la sua intercessione per il bene della nostra città e dell’intera diocesi, in questo momento ancor più necessaria”.

Alcuni brevi video sul santo patrono stanno già circolando sui socia già da ieri mattina.

Il vescovo Marco Busca dunque si recherà in Duomo domani mattina, mercoledì 18 marzo, per compiere un atto di venerazione, per presentare le preghiere del popolo mantovano e per impartire una solenne benedizione. Per questo momento di preghiera, dalle 8.45 alle 10, il Duomo resterà chiuso. Riaprirà alle ore 10.

Sarà dunque possibile seguire il rito sul canale YouTube della diocesi a partire dalle 11. L’urna verrà subito chiusa, mentre sarà deposta sull’altare una reliquia del santo Patrono.

Nel giorno del santo patrono, il vescovo è anche solito pronunciare un discorso alla città e nell’attuale circostanza rivolgerà un messaggio di incoraggiamento e di sostegno che si potrà seguire sempre sul canale YouTube della diocesi a partire dalle 17.

Tutti i fedeli virgiliani sono invitati a seguire la cerimonia via via streaming, la prima volta dopo tantissimi anni che non sarà possibile essere presente in Duomo.