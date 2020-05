Assessore Terzi: incentivi a imprese che scelgono trasporto su ferro

MILANO La Regione Lombardia ha erogato finora

546.000 euro a 35 imprese che hanno scelto di incrementare il

trasporto merci su ferro. Si tratta dell’incentivo ‘Dote merci

ferroviaria’, il cosiddetto Ferrobonus regionale per il quale la

Regione ha stanziato complessivamente 1,8 milioni di euro.

MISURA CONCRETA DI SUPPORTO – “Il Ferrobonus – spiega

l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’

sostenibile Claudia Maria Terzi – e’ una misura che va a premiare

le imprese che puntano sull’intermodalita’. L’obiettivo e’ indurre

sempre piu’ operatori a trasferire su ferro almeno una parte dei

prodotti trasportati, cosi’ da ottenere benefici dal punto di

vista ambientale: un treno merci puo’ trasportare un carico

equivalente a quello di 32 tir. Il trasporto merci ferroviario e’

ancor piu’ strategico in tempi di emergenza sanitaria: puo’

contribuire a contenere i rischi di contagio perche’ coinvolge un

numero minore di persone a parita’ di volumi trasportati”.

ZERO BUROCRAZIA – La imprese gia’ ammesse al Ferrobonus nazionale

ricevono un ‘plus’ regionale di incentivo riferito ai traffici

nel territorio lombardo. Il tutto senza duplicazioni di

procedure a carico delle imprese stesse, perseguendo un

principio di sburocratizzazione.

REQUISITI – Il bonus regionale puo’ essere erogato per il

traffico ferroviario con partenza e/o arrivo sul territorio

regionale o per una lunghezza superiore a 150 chilometri sulla

rete italiana, eccetto per i collegamenti porto-entroterra e

relazioni internazionali inferiori a 150 km sulla rete italiana

ma con percorrenze complessive superiori a 150 km. Il totale di

546.000 euro e’ riferito ai contributi erogati per l’annualita’

2019, nelle scorse settimane sono iniziate le procedure per

l’erogazione riferita al 2020. Lo stanziamento di 1,8 milioni di

euro ha validita’ triennale.