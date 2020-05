Da Regione somme a polizie locali per acquisto termoscanner e caschi per rilevazione temperatura

MILANO Caschi per la rilevazione della

temperatura a distanza e termoscanner. Sono queste le dotazioni

strumentali aggiuntive per le Polizie locali previste dalla

delibera della Giunta regionale approvata su proposta

dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale,

Riccardo De Corato.

PROGETTI PER I NUCLEI DI SICUREZZA URBANA – Si tratta di una

integrazione dell’accordo gia’ sottoscritto tra la Regione

Lombardia e i Comuni di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e

Varese per la realizzazione di progetti finalizzati

all’attivazione sperimentale dei Nuclei di tutela ambientale e

di sicurezza urbana.

SOMME DISPONIBILI – La spesa complessiva gia’ stanziata per il

triennio 2019 – 2021 e’ di circa 640.000 euro, una parte, 296.853

euro, destinati all’impiego del personale di Polizia locale e

per acquisto di materiali tecnici di consumo, l’altra, 340.000,

per l’acquisto di strumentazione tecnica da utilizzare negli

interventi di sicurezza urbana ed ambientale.

DOTAZIONE ACQUISTABILE – Con la delibera approvata, i 6 Comuni

capofila sottoscrittori dell’accordo finalizzato all’istituzione

dei nuclei di sicurezza urbana, potranno quindi acquistare

scanner termico, caschi termoscanner, termometri infrarossi,

termocamere. A questi si aggiungono le dotazioni gia’

acquistabili: biciclette elettriche, droni, radio portatili,

dash cam (telecamera da cruscotto), body cam, defibrillatori,

metal detector, fototrappole (utili per le discariche abusive).

DE CORATO: ATTENZIONE A POLIZIE LOCALI, ADESSO ANCHE TEST – “C’e’

grandissima attenzione della Regione Lombardia nei confronti

delle polizie locali – ha sottolineato l’assessore De Corato –

abbiamo stanziato somme specifiche per il lavoro straordinario

durante l’emergenza Coronavirus. Adesso, grazie alla delibera

approvata ieri in Giunta, avranno inizio i test sierologici. Il

percorso prevede, tra le categorie a cui verranno fatti, anche

le Forze dell’ordine e la Polizia locale”.