Accusato di 12 furti nella zona di Poggio Rusco: straniero messo all’obbligo di dimora nel Modenese

POGGIO RUSCO I Carabinieri di Poggio Rusco, al termine delle indagini, hanno individuato l’autore di numerosi furti e tentati furti; così nei giorni scorsi gli hanno notificato, eseguendo nei suoi confronti, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, ossia in San Felice Sul Panaro (Mo), emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, su richiesta della Procura della Repubblica di Mantova.

L’indagato è stato ritenuto, in ipotesi accusatoria, responsabile di numerosi furti e tentati furti ai danni di attività commerciali, 12 in totale, prevalentemente in zona Poggio Rusco. Le azioni delittuose in questione sono avvenute sempre nel corso della notte, nei mesi scorsi, utilizzando piccoli utensili da scasso. Nei prossimi giorni l’indagato dovrà presentarsi dal Giudice del Tribunale di Mantova per essere sottoposto ad interrogatorio sugli eventi delittuosi a lui contestati.

I Carabinieri hanno intensificato l’azione di controllo del territorio, al fine di prevenire e reprimere aggressioni al patrimonio, ma confidano anche nelle segnalazioni da parte dei cittadini attraverso il numero unico di emergenza “112” oppure, se in orario diurno, direttamente presso la Stazione Carabinieri di Poggio Rusco.