Palazzi revoca l’ordinanza sulle attività all’aperto

MANTOVA Il sindaco Palazzi ha annullato l’ordinanza emessa ieri relativa alle attività all’aperto in quanto superata dal decreto statale le cui misure prevedono il divieto d’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Inoltre non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel

rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.