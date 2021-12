Tennis tavolo Serie A1 femminile – La Brunetti si prende il derby (1-4) e rimane in vetta da sola

BAGNOLO SAN VITO La Brunetti si prende il derby con la PaninoLab e il primato solitario, espugnando Bagnolo San Vito per 4-1.

Le castellane presentano subito in campo l’ultima arrivata, la 33enne monegasca Yang Xiaoxin n. 27 al mondo, che porta a casa il primo punto in tre set ai danni della russa Olga Vorobeva. Gradito ritorno il suo nel club mantovano: aveva già giocato a Castel Goffredo 10 anni fa, vincendo anche uno scudetto. In una sorta di staffetta olimpica, prende il testimone la romena Bernadette Szocs, n. 23, e anche lei piega lascia a secco, in tre parziali comunque equilibrati, la sua connazionale Alina Zaharia. Più equilibrio nel terzo singolare, con Gaia Monfardini che si aggiudica la prima e la terza frazione, ma Tian Jing ritrova sempre la parità. L’italo-cinese poi mette la ciliegina sulla torta, imponendosi alla “bella”, che offre match-point a entrambe le contendenti. Grande battaglia anche nel prosieguo, con Vorobeva che cede il primo set a Szocs e ribalta la situazione, vincendo il secondo e il terzo. La romena, a sua volta, recupera lo svantaggio e al quinto e decisivo parziale taglia il traguardo per prima. Yiang Xiaoxin mette sui binari a lei più favorevoli la sfida contro Tian Jing, che è bravissima a non farsi intimidire e ad assicurarsi la seconda frazione. L’atleta del Principato nella terza sfida torna a comandare e nella quarta chiude i conti, non senza fatica, sotto la pressione della sua indomita avversaria, che la costringe ai punti di spareggio. A dispetto di un passivo pesante, la Bagnolese perde con onore e certamente la sfida si riproporrà nel corso della stagione, con in palio traguardi importanti. La squadra di coach Capra non si nasconde: punta a lottare per lo scudetto e a essere la prima rivale delle campionesse in carica della Brunetti.