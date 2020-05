Calcio a 5 – Ipotesi serie A a due gironi (da 10) con inizio il 20 ottobre: Kaos alla finestra

MANTOVA Tre tappe per decretare la fine della stagione e per definire il futsal del futuro. Si comincia il 20 maggio con il Consiglio Federale, il 22 con il Consiglio di Lega e il 25 con il Consiglio Direttivo che servirà per delineare le linea guida della prossima stagione. La prima ipotesi prevede un girone unico a 20 squadre e la seconda due gironi da 10. In questo caso si studierà anche la soluzione della divisione delle iscritte in due gironi da dieci, con una prima fase con gare di sola andata e una seconda fase “ad orologio”, che porterà alla definizione delle formazioni che accederanno alla poule scudetto e quelle che, a loro volta, dovranno lottare per salvarsi. In linea di massima l’inizio del campionato verrà fissato tra il 20 ottobre e la prima settimana di novembre, causando una contrazione di calendario che, di fatto, impedirà lo svolgimento della Coppa della Divisione. Le società attendono. E tra queste anche il Kaos Mantova.