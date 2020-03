Cna, anziani attenti alle truffe online da parte di gente senza scrupoli

MANTOVA Gente senza scrupoli, sciacalli , che anche nella situazione di emergenza sanitaria , che sta vivendo il Paese con la diffusione del Covid-19, cercano di truffare le persone purtroppo quelle più anziane , le persone più fragili , con lo scopo di creare sensazioni di paura ,di angoscia e di incertezza. CNA con lo sportello anti-truffa coordinato dal portavoce Franco Bruno è a completa disposizione dei pensionati artigiani per assisterli e consigliarli per non essere truffati. Con la bulimia del traffico web aumenta anche il numero di chi ricorre a internet in maniera fraudolenta. Il fenomeno più ricorrente è quello del phishing: email che invitano a cliccare su siti destinati a finte donazioni o spedite da mittenti che si spacciano per organi sanitari ma in realtà hanno l’unico scopo di rubare credenziali bancarie e intromettersi nei nostri dispositivi .Segnalati inoltre casi inquietanti di persone che suonano il campanello di casa con l’obiettivo di estorcere denaro con pretesti assurdi come il mancato possesso della mascherina . L’appello della CNA ai pensionati – spiega Bruno- di non aprire mai la porta di casa agli sconosciuti e denunciare immediatamente alle autorità competenti simili comportamenti. Molte persone di una certa età stanno imparando sempre di più , a usare il web, i social network , whatsapp . Messaggi e videochiamate con i familiari gli amici , ma anche ricette e consigli vari, video e foto ironiche per spezzare la routine o l’isolamento forzato domestico. Tuttavia attenzione: potrebbero arrivare messaggio non ben identificati che, con la scusa dell’emergenza Coronavirus, vi invitano a aprirli urgentemente. Occorre stare molto attenti, potrebbero essere dei virus che violano il proprio telefono e rubano dati e password prezio . Il consiglio -aggiunge Bruno- è chiamare i parenti , gli amici e in particolare le forze dell’ordine . Altra truffa riguarda la vendita online di prodotti per la disinfestazione contro il Coronavirus. Anche in questo settore allo sciacallaggio non c’è un limite : mascherine e guanti e prodotti per la sanificazione a prezzi stellari .