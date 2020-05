Ampliati i servizi dell’agriturismo

MANTOVA Il Consiglio regionale della Lombardia, venerdì scorso, nell’ambito del progetto sulle semplificazioni, ha approvato la legge che gli agriturismi possano offrire, a pieno titolo e non solo nella fase emergenziale, servizi di asporto e consegne a domicilio. Sino ad ora, infatti, l’attività veniva esercitata solo in luogo fisso. Con l’ampliamento delle possibilità di lavoro, gli agriturismi non interrompono il rapporto con i loro ospiti, anche in questo difficile momento di distanziamento sociale e colgono nuove opportunità economiche, per sopperire al blocco conseguente alla diffusione dell’epidemia da coronavirus.

Nella nostra provincia sono una trentina gli agriturismi che praticano consegne a domicilio e una quarantina coloro che intendono attivare anche questo nuovo servizio. I loro contatti si possono scaricare dal sito www.agriturismomantova.it

Naturalmente, i servizi di asporto e le consegne a domicilio di piatti pronti si svolgono nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale, sia nella fase della preparazione che in quella della consegna.

Con questo riconoscimento, si riconferma il ruolo vitale della tradizione gastronomica contadina, incentrata sulla famiglia agricola, e la sua capacità di garantire un contributo essenziale alla preparazione di cibo sano e rigenerante, quanto mai efficace in questo periodo.

“ Il ristoro agrituristico, sottolinea Marco Boschetti, direttore del Consorzio agrituristico mantovano, viene apprezzato nel suo impegno di cura del cibo, con particolare attenzione a partire dalla produzione, continuando con la raccolta, la cucina, la genuina elaborazione dei prodotti fino al consumo familiare.

Operando così si prefigura un domani più sostenibile”.