Elena Sofia Ricci al Sociale con “La dolce ala della giovinezza”

MANTOVA Si chiuderà in bellezza questa sera (martedì 14 marzo) la stagione di prosa Mantova Teatro 2022-2023 al Teatro Sociale di Mantova. Elena Sofia Ricci sarà sul palco del Teatro massimo della città con “La dolce ala della giovinezza”, capolavoro di Tennessee Williams che racconta le vicende di un’attrice in declino, Alexandra Del Lago, e del suo giovane amante, il gigolò Chance Wayne.

Con Elena Sofia Ricci, sul palco ci sarà Gabriele Anagni nei panni del giovane gigolò, e poi Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales, Alberto Penna, Valentina Martone, Eros Pascale, Marco Fanizzi. La regia è di Pier Luigi Pizzi, le musiche originali di Stefano Mainetti.

La trama racconta dell’attrice Alexandra Del Lago, una donna non più giovanissima, depressa, alcolizzata e in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, la quale cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di Chance Wayne, un gigolò giovane e bello, attore fallito in cerca di rilancio. I due intrecciano una torbida storia passionale con la quale l’attrice cerca rifugio al suo declino, mentre il gigolò spera di vedersi spalancare le porte di Hollywood.

Durante un viaggio in Florida, il giovane incontra Heavenly, l’amore della sua giovinezza che aveva lasciato in cerca del miraggio del successo, la quale, a causa di una malattia venerea trasmessale proprio da Chance, è reduce da un intervento chirurgico andato male che le ha causato la sterilità. Suo padre, il politico corrotto Boss Finley, per vendetta vuole che Chance venga punito attraverso il linciaggio e la castrazione. Il gigolò sfrutta i soldi e la macchina dell’amante per dimostrare a tutti il successo che effettivamente non ha, venendo in fretta smascherato e visto come il mantenuto che in realtà è dai suoi vecchi amici.

Nel frattempo, Alexandra scopre che il suo ultimo film si sta rivelando un grande successo di pubblico e critica, e questo le dà nuovo entusiasmo per rientrare a Hollywood da grande protagonista. I personaggi affrontano la loro vera realtà nel finale, là dove Williams è capace di stupirci, giocando con i destini e sovvertendo genialmente le sorti dei protagonisti.

L’appuntamento è per le 21 ed è lo spettacolo è l’ultimo appuntamento della stagione di prosa Mantova Teatro 2022-2023, e si preannuncia un grande successo di pubblico. Un modo eccezionale per celebrare questa stagione di prosa, organizzata da Comune di Mantova e Fondazione Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, che ha ottenuto un grandissimo successo di spettatori e critica e che pone le basi per le prossime stagioni in Teatro Sociale, il quale diventa sempre di più il fulcro della cultura a Mantova, il luogo d’incontro dove ognuno può vivere la magia irripetibile degli spettacoli dal vivo.