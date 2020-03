Coronavirus, M5S critica Fontana: “La lettera che ha mandato a Conte è lacunosa”

MILANO -. “Confermo il mio sostegno all’ipotesi di chiusura totale delle attività in Lombardia, con l’eccezione di alimentari e farmacie. Purtroppo, però, la lettera inviata da Fontana al Governo è lacunosa e dimostra che operativamente non è facile chiudere tutto anche se risulta necessario” Lo afferma il consigliere regioanle del Movimento Cinque Stelle Andrea Fiasconaro. “È il momento della coerenza e della chiarezza: mi auguro che entro sera si trovi con il Governo una soluzione chiara e operativa. Stiamo chiedendo ai cittadini, alle aziende e alle Istituzioni un sacrificio enorme; i lombardi stanno dimostrando coesione, coraggio e spirito di comunità visto che molte attività hanno spontaneamente deciso di chiudere. Tutto questo merita grande attenzione: sforzi politici enormi per recuperare tutte le risorse necessarie per ripartire, i primi 25 miliardi stanziati dal Governo vanno in questa direzione, e sforzi collettivi per contenere i contagi stando rigorosamente a casa aiutando così concretamente gli operatori sanitari nella gestione dell’emergenza”.