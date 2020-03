Una mensa per la scuola di Levata: “Pronta per il 2021”

CURTATONE – Una mensa per scuola primaria di Levata: questo il nuovo progetto dell’amministrazione comunale di Curtatone che proprio ieri ha lanciato l’idea: nuovo servizio che troverà concretizzazione entro l’anno scolastico 2021/2022.

Anche in tempi di Coronavirus non si ferma l’attività del Comune di Curtatone: proprio ieri il sindaco Carlo Bottani con l’assessore alle politiche sociali Angela Giovannini ed il consigliere delegato a scuola e famiglia Antonella Montagnani ha incontrato la dirigente dell’istituto comprensivo Lorenza Cerri ed alcuni insegnanti della scuola di Levata, nonchè il Comitato di Quartiere di Levata da sempre attivo sul piano educativo: proprio alla sua collaborazione con Corte Spagnola si deve la nascita del servizio di post scuola “Defino2” che ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti del territorio.

«Abbiamo pianificato una serie di interventi per potenziare la scuola di Levata – spiega il sindaco di Curtatone Carlo Bottani – anche alla luce del boom di iscrizioni che ha registrato il plesso ed essendo Levata una delle frazioni più numerose».

Interventi di potenziamento, quelli pensati ieri nel corso dell’incontro, che passano anche per l’idea, emersa proprio durante il meeting con insegnanti, dirigente e Comitato, di creare una sala mensa anche per gli studenti della scuola di Levata (una è già presente nel plesso scolastico di Buscoldo a disposizione dei ragazzi nei giorni di rientro pomeridiano).

Un servizio, questo, che andrebbe anche in appoggio alle famiglie dopo l’introduzione del tempo pieno.

Un progetto, dunque appena nato ma di cui il sindaco Bottani dà già per certa la realizzazione: l’obiettivo è quello di vederlo realizzato ed utilizzabile da tutti gli studenti già per l’anno scolastico 2021/2022.