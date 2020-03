CASTIGLIONE – Una contagiata anche a Castiglione delle Stiviere. Si tratta di un medico di base che esercita la professione a Castiglione ma risiede in provincia di Brescia. Anche in questo caso, come tutti gli altri registrati fino ad ora, l’Ats ha preso tutte le necessarie misure e precauzioni previste dal protocollo vigente.