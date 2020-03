Ciclismo – Southgardabike: la 14esima edizione si correrà il 2 giugno

MEDOLE Alla fine la volontà, l’entusiasmo e la determinazione del gruppo dei responsabili e volontari del Pedale Medolese hanno avuto la meglio. Ed ecco individuata la nuova data per lo svolgimento della 14esima edizione della Southgardabike Dryarn. I riflettori su questo appuntamento, che avrà tra i suoi protagonisti i nomi più illustri del mondo delle ruote grasse, sia per la marathon sulla distanza di 60 km sia per la prova di medio fondo di 30 km, si accenderanno il 2 giugno.

Sospesa nei giorni scorsi per l’emergenza sanitaria, è di ieri l’ufficializzazione da parte del presidente del comitato organizzatore Tazio Palvarini. La manifestazione dedicata alla mountain bike, prevista inizialmente il 7 e 8 marzo a Medole, si terrà con la medesima formula. «Ce l’abbiamo fatta – afferma un soddisfatto e orgoglioso Palvarini – . Ringrazio in primo luogo il gruppo dei volontari che sono al nostro fianco perchè non hanno mai smesso di crederci. E poi gli sponsor, le istituzioni locali, le forze dell’ordine e le varie squadre che hanno confermato la loro disponibilità a collaborare. Adesso ci rimettiamo al lavoro per farci trovare pronti ad offrire uno spettacolo degno del prestigio che ha raggiunto in questi anni la Southgardabike. In questi giorni valuteremo se dedicare i nostri sforzi esclusivamente alla parte sportiva oppure se riproporre in toto la due giorni medolese».