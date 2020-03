Coronavirus, il contagio arriva a Marmirolo. Anziano ricoverato al Poma

MARMIROLO – Contagiato da Coronavirus anche un anziano di Marmirolo. Lo rende noto il sindaco Paolo Galeotti in un comunicato che ha postato sulla pagina Facebook di “Marmirolo Informa”. “Poche ore fa la Prefettura di Mantova ci ha informato che un nostro concittadino ricoverato in ospedale è risultato positivo al Coronavirus. La struttura sanitaria ha preso tutte le necessarie misure e precauzioni previste dal protocollo vigente. Invito tutta la cittadinanza ad applicare le indicazioni fornite dalle Autorità per la riduzione del contagio e la corretta convivenza civile. In questo momento particolarmente delicato si confida nella collaborazione e solidarietà per tutelare e rafforzare il nostro paese”, scrive il primo cittadino