I burattini di Corniani live sul web: eventi su Facebook

MANTOVA – Cinema e teatri stanno pagando oltremodo le misure restrittive imposte dal Coronavirus. L’arrivo del Covid-19 ha determinato un crollo del settore anche a Mantova, con mancate proiezioni e cancellazione di spettacoli, anche quelli riservati ai più piccoli. Per uscire dall’angolo, il Centro Teatrale Corniani ha pensato di dare un messaggio di speranza mettendo al centro, come sempre, i bambini, a loro volta a casa da scuola. E così il maestro burattinaio mantovano Maurizio Corniani ha ideato una lodevole iniziativa contro questa stramaledetta epidemia: i burattini animati in diretta via web. «Comprendiamo quanto sta avvenendo, anche perché il nostro settore è sicuramente tra i più penalizzati – dice Corniani -. Tuttavia credo che insieme alle precauzioni sia giusto anche lanciare qualche impulso positivo». In sostanza Corniani ha deciso di “trasferire” temporaneamente il suo storico teatro di burattini sul web, iniziativa che stando alle migliaia di visualizzazioni si può dire perfettamente riuscita. «Mi sono detto che si poteva fare qualcosa per i più piccoli, anche per distoglierli dai soliti cartoni animati e dai tablet, e quindi quale migliore occasione per proporre Fagiolino, Sandrone e gli altri burattini mentre affrontano alla loro maniera il tema del Coronavirus». Quando un evento imprevisto come la vasta famiglia di virus “made in China” fa la sua comparsa è importante parlarne con i bambini nel modo adeguato, magari stemperando la tensione: «far finta di nulla» non è mai una strategia vincente. Due le rappresentazioni proposte nella pagina Facebook di Corniani, che per l’occasione è stato supportato da due validissimi collaboratori: i figlioletti Cesare ed Enea, che in giugno cominceranno ad accompagnare il papà nei suoi spettacoli. Anche oggi, alle 11.30, la trasmissione avverrà come diretta Facebook sul profilo “Maurizio Corniani”: https://www.facebook.com/centroteatralecorniani.

MATTEO VINCENZI