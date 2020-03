Coronavirus, vicepresidente Sala: in calo spostamenti dei lombardi. Domenica solo il 24%

MILANO – I lombardi si muovono sempre meno. I rilevamenti degli spostamenti, elaborati in base al cambio delle celle telefoniche degli smartphone, mostrano un continuo e costante calo degli spostamenti nel territorio lombardo come dimostrano i dati ricevuti dal monitoraggio effettuato. “Il dato di ieri della mobilità lombarda è del 24%, in calo

rispetto alla precedente domenica – ha detto il vicepresidente di

Regione Lombardia Fabrizio Sala – Anche calcolando che abbiamo avuto un’ora in meno, a causa del passaggio all’ora legale – ha aggiunto – è un dato molto basso visto che la domenica prima era del 26%”. I dati hanno rilevato un drastico calo anche durante tutta la settimana e ciò significa che i lombardi hanno capito l’importanza di restare a casa per evitare che il contagio possa

espandersi. “I dati parlano di una riduzione sistematica di uno o due punti

anche nei giorni feriali. Un punto percentuale significa – ha chiarito il icepresidente Sala – qualche decina di migliaia di persone. I controlli hanno aiutato moltissimo, ma molto di più il senso di responsabilità delle persone che hanno compreso che l’isolamento sociale rappresenta la miglior risposta al

possibile sviluppo del virus”.