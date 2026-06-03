Calcio Serie B – Il Mantova alle prese col rinnovo di Trimboli: ora la palla passa al giocatore

MANTOVA Il Palermo vuole rompere le uova nel paniere del Mantova? A sentire le voci che rimbalzano da Radiomercato, la riposta è sì. Tre gioiellini biancorossi sono infatti finiti sul taccuino del ds dei rosanero Carlo Osti. Si tratta di Simone Trimboli, Davide Bragantini e Tommaso Marras. È soprattutto l’interesse per Trimboli a destare qualche preoccupazione, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza al 2027 e proprio in questi giorni il Mantova gli ha offerto il prolungamento. Il ds biancorosso Fabio Brutti ha presentato un’offerta inizialmente bene accolta dal centrocampista e dal suo entourage: scadenza al 2028 e raddoppio dell’ingaggio. La volontà dell’Acm è chiarissima: Trimboli rappresenta un perno insostituibile della squadra, e come tale in viale Te faranno il possibile per trattenerlo. Poi è chiaro che l’ultima parola spetterà al giocatore. E qui entrano in gioco le parole pronunciate da Filippo Piccoli nella conferenza stampa di presentazione di Brutti: «Non abbiamo esigenza di vendere nessuno – aveva detto il presidente – . Molto dipenderà dalla volontà dei ragazzi, vedi il caso di Brignani la scorsa estate».

Insomma, la palla passa a Trimboli. È mister Francesco Modesto per primo a chiedere giocatori sì di qualità, ma che siano soprattutto convinti della loro scelta. Trimboli ha sempre dimostrato un grosso attaccamento al Mantova. È considerato una sorta di “capitano senza fascia”; è stato imprescindibile con Possanzini, e lo è anche con Modesto; nei suoi tre anni in biancorosso è sempre risultato tra i migliori in continuità e rendimento. Lo scorso gennaio Piccoli spense sul nascere la trattativa col Bari, che lo voleva. Ora lo scenario si ripete, anche se finora si parla di interessamenti e sondaggi, insomma nulla di concreto. Oltre al Palermo, ci sarebbero Verona, Sampdoria e Avellino. Grosse piazze che potrebbero “ingolosire” il ragazzo. Il Mantova aspetta una risposta definitiva da Simone, entro la prossima settimana.

Per quanto riguarda Bragantini e Marras, non sono ancora giunte offerte irrinunciabili sul tavolo di viale Te. Ma, anche in questo caso, il Palermo risulta tra i massimi estimatori dei due. Del resto, entrambi sono reduci da una grande seconda parte di stagione, in cui sono stati valorizzati da Modesto. Marras è legato al Mantova fino al 2028, Bragantini al 2029. Il primo ha recentemente cambiato procuratore (passando all’agenzia Caa Base, la stessa di Modesto e Trimboli); per il secondo è emersa un’offerta degli olandesi del Groningen, cestinata da Piccoli in persona. Magari altre ne arriveranno. Il nocciolo della questione resta comunque lo stesso: determinanti saranno le motivazioni dei singoli giocatori.