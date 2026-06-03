Ambulatori trasferiti alla Casa della Comunità di Mantova dall’8 giugno

A partire da lunedì 8 giugno, le visite e le attività collocate attualmente nella sede di via Trento (Mantova) e relative agli ambulatori di Diabetologia, Otorinolaringoiatria, Reumatologia (lunedì), Endocrinologia, Allergologia saranno trasferite nella nuova Sede del Poliambulatorio della Casa della Comunità di Mantova, al piano terra della Palazzina 10 (Presidio Ospedaliero Carlo Poma), Viale Albertoni 1, Mantova.

Sarà inoltre trasferito l’ambulatorio infermieristico del martedì e venerdì dalle14.30 alle ore 16.30 ad accesso libero o previo appuntamento (infermierifamiglia.mantova@asst-mantova.it).

Il personale di ASST contatterà telefonicamente tutti i pazienti coinvolti per confermare la propria visita nella nuova sede. Giorni e orari degli appuntamenti saranno mantenuti e non subiranno variazioni.

Informazioni e aggiornamenti saranno disponibili sul sito aziendale e agli sportelli informativi. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare allo 0376/201318.