MILANO – Ecco i numeri del contagio di Regione Lombardia:

DATI RIASSUNTIVI

– i casi positivi sono: 63.094 (+941)

– i decessi: 11.608 (+231)

– in terapia intensiva: 1.032 (-42)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.356 (-687)

– i tamponi effettuati: 232.674 (+10.706)

DATI PER PROVINCIA

MANTOVA 2.691 (+36)

BG: 10.518 (+46)

BS: 11.355 (+168)

CO: 2.233 (+79)

CR: 5.273 (+71)

LC: 1.986 (+4)

LO: 2.626 (+39)

MB: 3.932 (+54)

MI: 14.952 (+277)

PV: 3.390 (+74)

SO: 864 (+5)

VA: 1.953 (+69)