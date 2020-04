Da Forza Italia, una fornitura di mascherine per il Mazzali

MANTOVA Raccogliendo la richiesta di sostegno economico lanciata pochi giorni fa dall’istituto Mazzali, Forza Italia Mantova stamattina ha donato alla struttura 400 mascherine: 200 FFP2 e 200 chirurgiche. Della consegna si è incaricato Stefano Nuvolari: “Siamo particolarmente dispiaciuti del fatto che questa pandemia abbia colpito proprio le persone più deboli: i nostri nonni, che tanto hanno contribuito alla crescita sociale, economica e civile di questo Paese. Ci siamo sentiti in dovere di fare un gesto tangibile, a sostegno dell’istituto per anziani della città, confidando che altri vorranno seguire – ognuno proporzionalmente alle proprie possibilità – la nostra piccola iniziativa”. La consegna è stata anche occasione per un ringraziamento particolare al personale sanitario, che in queste settimane si è speso in modo encomiabile.