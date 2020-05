Da Regione ok per “startcup 2020”

MILANO – Anche nel 2020 si svolgera’ la ‘StartCup Lombardia’. Si tratta della competizione organizzata dalle Universita’ e dagli In cubatori universitari Lombardia e promossa dalla Regione Lombardia per favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business, legate da rapporti di collaborazione con le Universita’ e gli Incubatori universitari lombardi.

La Giunta Lombarda, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, di concerto con l’assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, ha infatti approvato lo schema d’accordo con il Politecnico di Milano, stanziando 125.000 euro per la competizione.

L’iniziativa e’ finalizzata, come per le atre edizioni, alla diffusione della cultura imprenditoriale all’interno del sistema universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto impatto di business per promuovere lo sviluppo economico del territorio lombardo.

“Largo ai giovani di talento e meritevoli. Puntare sull’innovazione, partendo dalla preparazione didattica dei nostri studenti – il monito di Mattinzoli – e’ oggi piu’ che mai fondamentale per riaccendere le luci del futuro. Inoltre quest’anno vogliamo premiare in modo speciale i progetti sulla sicurezza sul lavoro, un tema, questo, di grande attualita’. Ringrazio il rettore del Politecnico Ferruccio Resta, per la fattiva collaborazione: fare sinergia significa rialzarsi piu’ forti dall’emergenza Covid19.”, ha concluso Mattinzoli.

Chi può partecipare

A Start Cup 2020 potranno partecipare: aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Imprese costituite in forma di societa’ a responsabilita’ limitata (S.r.l.) o di societa’ per azioni (S.p.A.) con almeno un’unita’ operativa localizzata sul territorio lombardo o che si impegnino, in caso di concessione del premio, ad aprirne una sul territorio prima dell’erogazione.

Competizione in Smart Working

Vista l’emergenza Covid 19, Regione e Politecnico hanno deciso che tutte le modalita’ della competizione potranno essere svolte anche a distanza in modalita’ smart working, mentre gli eventi verranno organizzati in modalita’ online, salvo diverse disposizioni normative ministeriali e regionali