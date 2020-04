Dalla Regione 153mila mascherine per il trasporto pubblico

MILANO Regione Lombardia ha appena consegnato

153.000 mascherine alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale di

Milano, Monza, Lodi e Pavia, di cui 103.000 ad ATM (Azienda

Trasporti Milanesi). Stamattina hanno coordinato la

distribuzione gli assessori regionali Riccardo De Corato e

Stefano Bolognini.

L’iniziativa odierna arriva dopo aver gia’ provveduto, nei giorni

scorsi, a consegnare 3,6 milioni di dispositivi di protezione ai

Comuni (3 milioni), alle farmacie (300.000), alle edicole

(200.000) e alle Forze dell’Ordine (100.000). Nelle prossime

ore, Regione Lombardia provvedera’ a recapitare il materiale

anche a tutte le altre Agenzie del territorio.

Grazie alla prima consegna di questa mattina, ogni addetto del

servizio pubblico locale potra’ disporre di circa 20 mascherine.

“E’ un segnale concreto di attenzione nei confronti di chi ogni

giorno garantisce un servizio indispensabile per i cittadini.

Abbiamo il dovere di tutelare il diritto dei lavoratori di

operare in sicurezza. Regione si impegna costantemente in questa

direzione”, dice l’assessore regionale ai Trasporti Claudia

Terzi.

“Proseguiamo con la nostra azione di distribuzione gratuita di

questi presidi importantissimi – aggiunge l’assessore alla

Protezione civile, Pietro Foroni – e non ci fermiamo. Nei

prossimi giorni incrementeremo ulteriormente i rifornimenti di

mascherine alle colonne delle protezioni civili provinciali”.