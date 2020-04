Si fa dare la caparra per l’acquisto di capi firmati poi sparisce: denunciato

POMPONESCO Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Viadana hanno denunciato un uomo, D.S. classe 1977, nato e residente in provincia di Napoli, per truffa.

Il soggetto infatti, nei giorni scorsi, si era fatta consegnare, tramite ricarica Postepay, da un 57enne di Pomponesco, 150 euro quale caparra per l’acquisto di numerosi capi di abbigliamento firmati, che erano stati pubblicizzati su un noto sito di compravendita; dopo il versamento però l’uomo si era reso irreperibile, non rispondendo più a messaggi o telefonate.

Dopo la denuncia da parte della vittima, i militari della Stazione di Viadana hanno quindi dato via all’attività di indagine, che ha portato rapidamente all’individuazione del soggetto; il truffatore è stata cosi deferita all’Autorità Giudiziaria di Mantova per truffa.