MANTOVA Da Regione Lombardia 1 milione di euro all’ASST di Mantova per la sostituzione di apparecchiature e per lavori di sistemazione di aree critiche funzionali alla gestione dell’emergenza Coronavirus. Un anticipo del finanziamento annuale deliberato da Regione per fronteggiare gli acquisti urgenti necessari all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Strada Lago Paiolo.