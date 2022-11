Recupero Villa Gobio, incontro tra l’amministrazione comunale e il soprintendente

ROVERBELLA Si è svolta nei giorni scorsi a Roverbella la visita del soprintendente delle belle arti e paesaggio per le provincie di Mantova, Lodi e Cremona, Gabriele Barucca. Visita che rappresenta non solo un momento istituzionale ma anche, se non soprattutto, un primissimo passo verso la realizzazione di un’opera ritenuta assolutamente prioritaria dall’amministrazione comunale roverbellese.

L’incontro avvenuto con il soprintendente s’inserisce, infatti, nel percorso che l’ente intende effettuare per trasformare il progetto di recupero e riqualificazione di Villa Gobio. Il motivo della visita e del conseguente confronto con il sindaco, Mattia Cortesi, ed il suo vice, Alessandra Madella, aveva quale obiettivo principale un sopralluogo all’interno di del compendio immobiliare da poco acquisito dal Comune.

Il confronto con il soprintendente, quindi, ha permesso agli esponenti dell’amministrazione locale di iniziare a pianificare un piano di recupero di qualità delle varie strutture esistenti all’interno dell’area in questione, e al tempo stesso ha aperto alla possibilità di futuri usi pubblici. (pabi)