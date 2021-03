Calza sempre più ecologica: “Strada ormai obbligata per tutti”

ALTO MANTOVANO – Innovazione tecnologica e sostenibilità. Questi i must della ripresa economica e le sfide del futuro, in particolare del mondo tessile moda, sfide che il distretto della calzetteria italiana ha già abbracciato da tempo.

L’attenzione verso soluzioni sostenibili è infatti diventata oggi più che mai un elemento distintivo e sempre più ricercato anche da parte dei consumatori che hanno sviluppato – soprattutto durante la pandemia – una maggior consapevolezza verso tali aspetti.

Un trend confermato da Alessandro Gallesi, presidente Adici (Associazione distretto calze e intimo): «La transizione verso una moda e un tessile eco-sostenibile è un percorso ormai definito e irreversibile. La situazione pandemica globale ha generato un’impennata della sensibilità dei consumatori. Le aziende che guardano al futuro devono tener conto nella creazione dei loro prodotti e nelle loro scelte commerciali e di comunicazione di questo trend, destinato nel tempo ad aumentare costantemente a partire dalla materia prima utilizzata».

A tale proposito anche il presidente del centro servizi impresa Massimo Bensi conferma: «Negli ultimi anni si è molto parlato di green e il marketing era basato solo su argomenti riguardanti la sostenibilità senza suscitare però grande interesse. Ora è diventato d’interesse comune. Il consumatore ricerca nei prodotti questi valori. I produttori di calze del distretto, sempre attenti all’innovazione, hanno investito molto in nuove tecnologie e materiali a basso impatto ambientale».

E Davide Bonassi, direttore del Csc chiude rivolgendo un invito: «Il nostro laboratorio e le nostre competenze sono a disposizione del distretto per supportare le aziende nello sviluppo di prodotti sempre più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Certificare i propri prodotti e i propri processi è un investimento che aumenta la fiducia presso i propri partner commerciali e i clienti finali».

Fulgar ha da tempo raccolto la sfida, “tingendo” di green ricerca e innovazione e impegnandosi per la sostenibilità in tutte le fasi del processo produttivo. A Fulgar, per i propri prodotti green, si affidano tra gli altri anche marchi come Calzedonia, Sarah Borghi, Tightings e Calzificio Schinelli.