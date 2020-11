Ingressi “Covid” più sicuri delle scuole di Curtatone: finiti i lavori

CURTATONE – Nei mesi scorsi – prima che il Dpcm chiudesse nuovamente le scuole – erano state diverse le lamentele dei genitori per gli ingressi poco “sicuri” delle scuole. Entrate che, come spiegato dal Comune, erano state introdotte per garantire il distanziamento e per cui aveva promesso interventi di messa in sicurezza, ora realizzati. Sistemata anche la copertura della mensa scolastica di Buscoldo.

Si stanno concludendo in questi giorni gli interventi predisposti dall’amministrazione comunale di Curtatone per risolvere alcuni problemi riscontrati negli ingressi individuati nei plessi scolastici per garantire l’ingresso e l’uscita degli alunni in sicurezza in tempi di Covid.

Proprio i genitori avevano sollevato polemiche sull’efficienza di quegli ingressi: nei giorni di pioggia si creavano grosse pozzanghere che i piccoli erano costretti ad attraversare restando così con piedi e scarpe bagnati per tutta la durata delle lezioni. Un problema che Corte Spagnola aveva promesso di risolvere.

Proprio in questi giorni si stanno, infatti, concludendo i lavori predisposti alla scuola dell’Infanzia di Eremo e Levata e della Primaria di Levata: il tutto per un costo complessivo di 25mila euro. Un importante intervento, come spiegato dal sindaco Carlo Bottani, realizzato in concerto con l’assessore alla scuola Angela Giovannini ed ai lavori pubblici Luigi Gelati.

Lavori conclusi anche a Buscoldo dove il Comune è intervenuto sulla mensa scolastica, quest’anno adibita ad aula per garantire il distanziamento sociale tra gli studenti. Proprio per il plesso erano stati disposti interventi alla copertura: l’intervento è costato complessivamente 21mila euro.

Ma per un intervento che finisce, un altro prende forma: nei prossimi giorni Comune ed Istituto Comprensivo si confronteranno, infatti, per importanti interventi ai plessi di Levata che guardino al futuro sviluppo delle scuole, sempre più a misura di studenti.