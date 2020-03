Coronavirus, il Crl cancella il Torneo delle Province

Calcio Giovani - La fase finale avrebbe dovuto giocarsi in provincia di Mantova

MANTOVA – L’avevamo anticipato nelle scorse edizioni, ora è ufficiale: il torneo delle province 2020 non si farà. La manifestazione calcistica giovanile, che avrebbe dovuto coinvolgere tutte le rappresentative provinciali lombarde delle categorie allievi e giovanissimi, salta per le severe restrizioni imposte dall’allerta Coronavirus. Le fasi finali avrebbero dovuto disputarsi proprio in provincia di Mantova, ma il CRL data la situazione particolare di alcune province, ha preferito annullare la manifestazione, dando appuntamento all’edizione del 2021.