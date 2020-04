Fontana: “Rimane valida l’ordinanza regionale: si deve stare a casa”. Numero dei contagi stabile. “Positivo, ma non dobbiamo abbassare la guardia”

MILANO – “Sino al 4 aprile vale l’ordinanza di Regione Lombardia e quindi le restrizioni in essa contenute”. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, fa chiarezza rispetto alle polemiche di queste ultime ore riguardo la circolare inviata dal Vimiale ai Prefetti di tutta Italia con la quale si autorizza la passeggiata vicino a casa del genitore con il proprio bambino o di un anziano con un accompagnatore. “Ho sentito il ministro Lamorgese che mi ha ribadito che sostanzialmente non cambia nulla. Si deve stare in casa”. Il Governatore nella diretta streaming ha anche parlato dei numeri dei contagi: “I dati ci dicono che i contagi non sono aumentati ma che stanno mantenendo una linea, per così dire, piatta. Un fatto positivo, in effetti, che ci fa ben sperare. A detta dei tecnici potrebbe essere il primo passa verso, ovviamente tra un pò di tempo, della discesa”.