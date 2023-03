Powerchair Hockey Serie A1 – I Macron Warriors espugnano Torino (4-7)

SABBIONETA I Macron Warriors Sabbioneta tornano da Torino con tre punti pesanti e importanti per la classifica e per la corsa alle finali play off. La squadra rossoblù ha sconfitto i Magic Torino per 7-4 dopo un match molto combattuto ed equilibrato, ma che gli uomini di Fabio Merlino hanno controllato nel gioco e nelle occasioni. Nel primo periodo i Macron Warriors, dopo essere andati in svantaggio, mettono a segno un break importante grazie alle reti di Camponesco e alla doppietta di Catania. Il secondo e terzo periodo rimangono in perfetto equilibrio con un gol per parte, mentre il parziale dell’ultimo tempo di gioco è ancora a favore dei lombardi che chiudono sul 2-1 nonostante abbiamo dovuto giocare gli ultimi minuti di gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Giliberti.

Esordio molto positivo per i due nuovi arrivati tra le fila rossoblù. Riccardo Ottonelli ha fatto sentire la sua esperienza sia nella fase difensiva che in quella offensiva, mentre il bomber Leonardo Catania non ha smentito le attese chiudendo il match con un personale poker di reti. Tutta la squadra in ogni caso ha giocato una gara molto aggressiva e nello stesso tempo molto attenta in difesa, confermando l’ottimo lavoro svolto in questi due mesi di stop. È giusto segnalare anche le decisive reti di Camponesco e Giliberti, autore di una doppietta, che non smentiscono la loro facilità ad andare a segno in ogni partita. Tutti segnali importanti per coach Merlino che può ora iniziare a preparare la prossima sfida che attende i Macron Warriors il 1° aprile in casa dei Blue Devils Genova.

«L’approccio alla gara è stato un po’ lento – ha commentato a fine gara Merlino – . Abbiamo subito il gioco di Torino, poi ci siamo “resettati” ed è uscito il nostro gioco. Ci tengo a fare i complimenti a tutti i miei ragazzi per la prestazione, per la voglia di crescere e giocare in un determinato modo e sicuramente, passo dopo passo, riusciremo a crescere ancora di più. Complimenti a tutti quelli che sono entrati e che hanno seguito la squadra. È stata una vittoria di gruppo che deve dare e darà morale a tutto l’ambiente».