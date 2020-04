Gallera: “Nei Pronto soccorsi meno Covid”. Secondo la Regione i contagiati a Mantova sono a più 60

“Tutti gli sforzi – ha concluso – hanno portato a risultati positivi, gli ospedali ci dicono che persone che si presentano al PS con sintomi normali e più alto dei pazienti con patologie Covid. Abbassare la guardia potrebbe essere pericoloso. Dovremo convivere con questo virus tenendo conto che la quotidianità sarà diversa”.

DATI REGIONALI

– i casi positivi sono: 61.326 (+1.012)

– i decessi: 11.142 (+241)

– in terapia intensiva: 1.122 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 12.077 (+49)

– i tamponi effettuati: 214.870 (+3.778)

I DATI PER PROVINCIA

Mantova: 2.631 (+60)

Bergamo : 10.426 (+35)

Brescia: 11.093 (+35)

Como: 2.106 (+91)

Cremona: 5.172 (+227)

Lecco: 1.970 (+59)

Lodi: 2.569 (+10)

Monza Brianza: 3.821 (+101)

Milano: 14.350 (+189)

Pavia: 3.246 (+53)

Sondrio: 849 (+53)

Varese: 1.813 (+102)