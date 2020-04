I casi di contagio salgono a 2.625 con un aumento di 41 nelle ultime 24 ore

MANTOVA Ancora contenuta la crescita dei casi di tamponi positivi nel Mantovano: oggi ne sono stati contati 41 nelle ultime 24 ore (il giorno precedente l’incremento era stato di 38), per un totale di 2.625 contagi. In generale la crescita è stata di un solo caso nella maggior parte dei comuni. L’incremento maggiore ha interessato il comune di Mantova e quello di Sabbioneta, dove sono stati registrati 7 nuovi casi ciascuno. Mantova ne conta ora 239 mentre Sabbioneta è salita a 44. Viadana con 5 nuovi casi sale a quota 204 e supera Castiglione nel numero dei contagi. Quattro nuovi casi a Volta Mantovana e tre a San Benedetto Po. Intanto però torna a crescere la percentuale di mobilità in Lombardia: mercoledì era al 42%, come circa un mese fa, e quasi il doppio rispetto alle giornate di Pasqua e Pasquetta.