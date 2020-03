I deceduti crescono, i contagi si assestano. Secondo la Regione a Mantova sono 1617 i positivi (+67)

MILANO – “I decessi per Covid 19 sono ancora molti, ed è un dato questo che è destinato, putroppo a salire. Tenuto conto che i numeri che diamo non comprendono le persone che muoino a casa e non hanno fatto il tampone. Al contrario, fortunatamente, sono in calo o comunque tengono una curva costantente, i contagi”. Lo dice l’assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera durante il consueto appuntamento con i lombardi via Facebook. “Continuano ad aumentare i posti letto per terapia intensiva che da 724 sono passati 1.654, uno sforzo titatico fatto per riuscire a dare una risposta concreta alla maggior parte delle persone. Per questo che voglio sottolineare che già da lunedì potremo usufruire del nuovo ospeldale realizzato nei padiglioni della Fiera. Si parte con 24 posti letto per poi ampliare. Arriveranno anche le mascherine e si potranno trovare in maniera semplice e in molti luoghi – ha aggiunto io Gallera-. Dei prototipi testati dal Politecnico, 3 sono risultati idonei con filtraggio all’80% e la prima azienda ne sta producendo 900mila al giorno.

Dovremmo abituarci a usarla tutti anche nei prossimi mesi”

I DATI PER PROVINCIA

MANTOVA 1617 + 67

BERGAMO 8664 +137

BRESCIA 8213 +200

COMO 1061 +47

CREMONA 3.788 +26

LECCO 1437 + 56

LODI 2087 +30

MONZA E BRIANZA 2362 +97

MILANO 8687 +347

PAVIA 3036 +62

SONDRIO 4026 +22

VARESE 866 +54