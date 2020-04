Il presidente Fontana ha firmato il decreto di nomina della commissione su Rsa

MILANO “Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, ha firmato il decreto di nomina della

Commissione sulle Rsa”.

Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, nel corso di una conferenza stampa cui hanno

partecipato Marco Salmoiraghi (direttore generale vicario

Welfare della Regione Lombardia), Alberti Zoli (direttore

generale dell’Areu Lombardia), Daniela Malnis (Unita’ di crisi

Regione Lombardia) e Furio Zucco (anestesista e rianimatore,

specialista cure palliative e terapia del dolore), trasmesso

sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

La presiede Mauro Agnello (ex direttore dell’Agenzia per il

controllo del sistema sociosanitario lombardo) e ne fanno parte

i professori Furio Zucco, medico chirurgo in anestesiologia,

rianimazione, riabilitazione e cure palliative; Roberto

Bernabei, ordinario di medicina interna all’Universita’

Cattolica; Giuliano Rizzardini, responsabile del reparto di

Malattie Infettive al Sacco di Milano; Mattia Cesari, ordinario

dell’universita’ di Milano; Pierachille Santus, responsabile del

reparto di Pneumologia dell’ospedale sacco di Milano; Carlo

Signorelli, direttore della scuola di Igiene e Sanita’ Pubblica

del San Raffaele di Milano e i dottori Roberto Blaco,

dirigente dell’Osservatorio Statistico regionale e presidente

della Scuola di Specializzazione in Geriatria; la dottoressa

Luciana Bevilacqua,esperta di Risk Management e la dottoressa

Maria Cristina Opezzo medico legale.

“Questo e’ il modo piu’ trasparente, oggettivo e chiaro – ha detto

Gallera – per fare una serena ma seria e scientificamente forte

valutazione su questo tema. Si tratta di una commissione di

altissimo valore, autonoma e indipendente che godra’ della

massima liberta’ anche sulle singole strutture per capire cosa

hanno fatto i gestori delle Rsa che sono strutture private o

fondazioni afferenti a enti locali quindi ai Comuni. Alla

Regione spettano le linee guida, che Regione ha fatto in maniera

ampia con la delibera del 30 marzo, e di sorveglianza, e verra’

valutata anche questa”.

Gallera ha anche precisato che “nelle Rsa lombarde non sono

stati messi a rischio gli ospiti dalle decisioni prese dalla

Regione”.

Per questo l’assessore ha voluto far chiarezza sulle linee guida

che la Regione ha dato nel tempo sulle Rsa, “spesso oggetto di

deformazione”. “Quindi – ha precisato – vogliamo che tutti

abbiano contezza delle strategie messe in campo dalla Regione.

Il 23 febbraio abbiamo dettato le prime linee guida per limitare

al massimo la presenza di esterni, anche parenti, all’interno

delle Rsa. L’8 marzo abbiamo fatto un’ulteriore linea guida

chiudendo ulteriormente le Rsa alle persone esterne,

specificando come dovevano essere trattati gli ospiti con

sintomi simil influenzali o Covid positivi. L’indicazione e’

stata di isolare immediatamente gli ospiti che avevano sintomi

simil influenzali. Nella stessa delibera ha proseguito Gallera –

, data la necessita’ di decongestionare gli ospedali, abbiamo

chiesto alle strutture private, comprese le Rsa la disponibilita’

di ospitare pazienti covid in via di guarigione e con

sintomatoligie non gravi. Condizione indispensabile per

candidarsi era pero’ possedere padiglioni o strutture

indipendenti con relativo organico indipendente. Solo 15 Rsa su

708 presenti sul territorio regionale si sono offerte per un

totale di 147 pazienti, su 60.000 a disposizione”.

“Il 30 marzo – ha concluso l’assessore – e’ stata poi approvata

un’ulteriore delibera che ha messo insieme i protocolli con cui

trattare questi pazienti nelle Rsa con delle istruzioni precise

anche riguardo alla richiesta del trasferimento in ospedale in

caso di necessita’. Un trasferimento che doveva avvenire solo

dopo un primo trattamento nelle residenze per evitare lunghe

attese nei Ps, molto rischioso in pazienti over 75 e con

patologie”.

A conferma di cio’ il direttore di Areu, Alberto Zoli, ha

ricordato che “le chiamate al numero unico 112 sono passate da

12.000 a oltre 40.000 al giorno, con un inevitabile

rallentamento del trasferimento di quelle dedicate al soccorso,

cioe’ al 118, che faceva comunque fatica a processarle,

considerato che erano nell’ordine di 5.000 al giorno. Un numero

significativo che ben rappresenta di quanto fossero

sovraccarichi i Pronto soccorso e di quanto fossero lunghe e

rischiose le attese per pazienti over 75”.