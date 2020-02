Il Questore invita ad applicare l’ordinanza regionale. Pene severe per i trasgressori

MANTOVA – Questa mattina il questore Paolo Sartori ha incontrato i rappresentanti delle delle Forze dell’ordine, l’assessore comunale di Mantova Jacopo Rebecchi e portavoce delle associazioni di categoria per discutere dell’ordinanza emanata dallo stesso questore che fa riferimento alle disposizioni emanate da Regione Lombardia in merito al Coranavirus. Tra queste la sospensione delle manifestazioni pubbliche, la chiusura delle scuole e dei musei, la serrata dalle 18 alle 6 di bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico. Ebbene, Sartori, sottolinea il fatto che l’ordinanza dovrà essere applicata rigorosamente su tutto il territorio provinciale dalle Istituzioni incaricate ed indicate nella stessa. Ogni violazione riscontrata verrà immediatamente sanzionata ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, il quale prevede a carico dei responsabili fino a 3 mesi di arresto.Sempre nell’ordinanza sono state ribadite le disposizioni – già contenute nelle 2 precedenti emanate dal Questore – che sollecitano la particolare attenzione che dovrà essere rivolta, altresì, a prevenire: Fenomeni di sciacallaggio e di truffe, particolarmente con riferimento alle fasce deboli della popolazione (anziani, etc.); ingiustificati ed intollerabili atti discriminatori nei confronti di soggetti ovvero di determinate componenti sociali; Situazioni di turbativa dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica soprattutto nei pressi di Centri commerciali, di supermercati (con riferimento al fenomeno dell’accaparramento di generi alimentari ), di ambulatori medici e di ospedali. “La delicatezza della situazione – ha precisato il Questore Paolo Sartori – al termine della riunione – richiede da parte di tutti uno spirito di comprensione e di collaborazione speciali. Tutte le Istituzioni al servizio della cittadinanza sono coinvolte al fine di rendere il più efficiente ed il meno gravoso possibile il disagio che queste misure, necessariamente, possono comportare. Si confida, pertanto, nella collaborazione di tutti, sia in quanto destinatari delle prescrizioni disposte dalle competenti Autorità, sia nel segnalare eventuali situazioni di criticità, ovvero di mancata osservanza delle disposizioni impartite, le quali potrebbero divenire pregiudizievoli per la salute della popolazione”

