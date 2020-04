In Lombardia arrivati 43 infermieri volontari

Accolti dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, sono arrivati all’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio 43 infermieri volontari reclutati principalmente nelle regioni del centro-sud dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile. Gli infermieri, accompagnati dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia vanno ad aggiungersi al contingente di medici arrivato nei giorni scorsi a Bergamo e a Milano Linate.

“Per curare le persone che si trovano in terapia intensiva e sub intensiva occorrono equipe specializzate – ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala – abbiamo la gran parte dei malati più gravi concentrati all’interno degli ospedali, per questo ringrazio tutti gli infermieri che oggi, su base volontaria, hanno deciso di raggiungere la nostra Regione per dare supporto al nostro personale sanitario”.