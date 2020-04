Spostamenti record al 41%. “Per Pasqua restate a casa”

Troppi spostamenti dei cittadini lombardi. Ancora troppi. I dati rilevati dalle compagnie telefoniche che segnalano i cambi di celle alle quali si agganciano gli smartphone delle persone in movimento sono stati presentati dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala nella diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online.

“I dati non sono positivi:ieri raggiunto un record rispetto a più di 2 settimane fa – ha spiegato il vicepresidente Sala – perché siamo arivti al 41% di mobilità. Sicuramente ci sono persone che hanno fatto la spesa per Pasqua, così come altri si sono spostati in quanto legati alle attività produttive essenziali, quindi autorizzati, ma così non va per niente bene”.