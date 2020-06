Calcio Eccellenza – Il Castiglione presenta Salomoni

CASTIGLIONE Il Castiglione ha presentato ieri in pompa magna Stefano Salomoni, il primo grande rinforzo per la stagione 2020-2021. Il fantasista offensivo classe 1990 arriva dal Cazzagobornato, dove ha disputato l’ultima stagione in Eccellenza, dopo quattro a Vobarno. E’ un centrocampista con una certa propensione alla fase offensiva ed esperienze nei professionisti (Rodengo Saiano in C2). «La corte del Castiglione c’era già stata a dicembre e mi ha fatto piacere – racconta Stefano -. Non ci ho messo molto a decidere. Conoscevo già mister Manini e diversi giocatori, con Mangili ho giocato a Darfo, ma anche con Fantoni e Maccabiti c’è un rapporto di amicizia: è stata una scelta per niente difficile quella di approdare in questa piazza, con un progetto serio». Salomoni è stato accolto al “Lusetti” dallo staff rossoblù al completo, capeggiato dal presidente Andrea Laudini: «Abbiamo una voglia incredibile di ripartire, per questo abbiamo continuato a lavorare su strutture e programmazione. Le riconferme sono state il primo passo, poi siamo passati ai dovuti innesti. Stefano è un giocatore importante, di qualità. Non vedo l’ora di vederlo giocare».

«Se per i nostri piccoli l’attività motoria è ripresa da un mesetto – aggiunge il dg Giancarlo Perani – per la prima squadra è da tempo che ci muoviamo con grande cura assieme a Manini e Avogadro. Stefano è un innesto di qualità, di nome e di grido. Stiamo lavorando a trecentosessanta gradi e stiamo facendo un lavoro egregio. Vogliamo una squadra buona, ambiziosa, con giovani promettenti pronti a mettersi in luce».

«Sono contento che Stefano sia qui – chiosa il “manager” Gianluca Manini – si tratta di un giocatore di qualità. Non è stata una trattativa difficile, siamo sempre stati in contatto. Oltre all’aspetto tecnico, Stefano è un giocatore su cui puntiamo molto anche dal lato umano».