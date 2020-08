Fermato alla guida con un tasso alcolemico da coma etilico

MANTOVA Aveva bevuto talmente tanto da presentare valori di alcol nel sangue da vero e proprio coma etilico. Nonostante questo aveva deciso di tornarsene a casa alla guida della propria autovettura, mettendo così a rischio sia la propria incolumità che quella degli altri automobilisti. Ma per lui, anche senza provocare incidenti, la serata di bagordi è comunque finita male. I carabinieri della stazione di Curtatone, infatti, nel corso dei controlli alla circolazione stradale eseguiti durante il weekend appena trascorso per la prevenzione di incidenti stradali, durante un posto di controllo eseguito in via Verona, a Cittadella di Mantova, hanno intimato l’altra notte l’alt ad un’auto con a bordo un 44enne di origini campane e residente nel capoluogo virgiliano. L’uomo, da subito, si è mostrato in evidente stato di alterazione psico-fisica, evidentemente dovuta ad elevata assunzione di bevande alcoliche, per cui gli uomini dell’Arma hanno deciso di sottoporlo all’alcool test. Il risultato ha confermato oltremodo i sospetti iniziali dei militari: l’uomo è infatti risultato avere un tasso alcolemico di 2,41 gr/litro, quasi cinque volte il massimo consentito di 0,5 gr/litro per potersi mettere alla guida di un veicolo. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno quindi provveduto a denunciare l’automobilista alla Procura della Repubblica del Tribunale di Mantova, provvedendo contestualmente al sequestro del veicolo e al ritiro della patente di guida.