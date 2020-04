Pensionati, attenti alle truffe

MANTOVA Una maggiore attenzione per poter combattere con maggiore efficacia il fenomeno delle truffe e dei raggiri ai danni dei pensionati ,delle persone più fragili ,in particolare nell’attuale drammatica situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. L’emergenza sanitaria per i truffatori rappresenta un’occasione ghiotta per escogitare nuove truffe e raggiri -sottolinea il portavoce della CNA , Franco Bruno addetto allo sportello antitruffa nei confronti dei pensionati ,delle persone più fragile , specialmente se vivono da sole in casa . CNA mette in guardia i pensionati artigiani –aggiunge Bruno- a truffe e raggiri quando suonano alla porta o tramite telefono sedicenti operatori che propongono la disinfestazione dell’abitazione, commercializzazione di prodotti igienico-sanitari , di mascherine di protezione senza certificazione e guanti a prezzi stellari . Per ogni tipo di assistenza e segnalazioni i pensionati possono rivolgersi allo sportello “anti truffa-” dell’associazione o direttamente alle forze dell’ordine . Info, Franco Bruno, 0376-3179119