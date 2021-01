Perde i sensi nel bagno della scuola: paura per un 12enne

OLTREPO’ – Aveva chiesto di recarsi al bagno ma non mostrava alcun segnale di malessere: pochi minuti dopo è stato ritrovato, privo di sensi, nel locale dei servizi igienici. Paura ieri mattina, in una scuola dell’Oltrepò, per un ragazzino di 12 anni che è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza a Parma. Le condizioni del ragazzino comunque, dopo attimi di comprensibile spavento, sarebbero comunque migliorate con il passare delle ore.

Il fatto è avvenuto in una scuola dell’Oltrepò Mantovano (omettiamo il paese per rispetto della privacy della famiglia) dove il ragazzino frequenta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado: poco dopo le 9 di ieri il 12enne ha chiesto all’insegnante di assentarsi per andare in bagno ma nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto di lì a poco perchè il ragazzino non sembrava presentare alcun disturbo. Dopo pochi minuti a lanciare l’allarme è stato un altro ragazzino che frequenta la scuola che, entrando nel locale dei servizi igienici, ha trovato il 12enne riverso a terra privo di sensi.

Immediato è scattato l’allarme, mentre i docenti presenti e il personale della scuola si dedicavano a prestare i primi soccorsi al ragazzino, le ambulanze del 118 si recavano alla scuola e un eliambulanza si levava in volo dall’ospedale di Parma.

Nel frattempo le condizioni del giovanissimo studente sembravano destare non poca preoccupazione perchè, pur essendosi ripreso, presentava una leggera amnesia e appariva in stato confusionale. Per precauzione veniva quindi portato a bordo dell’elimabulanza che ripartiva in direzione del nosocomio parmense dove il 12enne veniva sottoposto a una serie accurata di accertamenti clinici volti a capire il motivo di questo improvviso malore.

Tuttavia, con il passare delle ore, le condizioni del ragazzino sembravano migliorare sensibilmente con comprensibile sollievo dei genitori e di chi era rimasto in paese in apprensione per le sue sorti. L’amministrazione comunale del paese dove è avvenuto il fatto è costantemente in contatto coi genitori del ragazzo.