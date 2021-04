Calcio a 5 serie A – Il Saviatesta risorge: 7-1 al Colormax (ma resta in zona play out)

MANTOVA Una Pasqua di resurrezione per il Saviatesta Mantova, che dopo una striscia dolorosa di quattro sconfitte consecutive (più una in Coppa Italia), torna a sorridere e lo fa colpendo con cinismo i punti deboli di un Colormax Pescara ormai condannato alla retrocessione diretta. Primo tempo carico di paure per i ragazzi di Jeffe, che si scatenano nella ripresa sugli abruzzesi. Questi ultimi sfruttano male il portiere di movimento, incassando una rete dopo l’altra dai biancorossi, quattro di queste praticamente a porta vuota.

SAVIATESTA MANTOVA-COLORMAX PESCARA 7-1 (1-1 p.t.)

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Suton, Titon, Hrkac, Micheletto, Gumeniuk, Varliero, Carello, Baroni, De Bail, Ganzetti, Petrov, Conti, Solosi. All. Jeffe

COLORMAX PESCARA: Mazzocchetti, Quintairos, Andrè, Rober, Morgado, Paulinho, Santacroce, Belloni, Ferraioli, Scarinci, Petaccia, Cilli, De Luca. All. Palusci

MARCATORI: 8’12” p.t. Ferraioli (CP), 16’37” Titon (M), 11’21” s.t. Micheletto (M), 16’48” Carello (M), 17’17” Titon (M), 18’19” De Bail (M), 18’50” Titon (M), 18’56” Titon (M)

AMMONITI: Ferraioli (CP), Rober (CP), Scarinci (CP), Hrkac (M), De Luca (CP), Quintairos (CP)

ARBITRI: Daniele Di Resta (Roma 2), Dario Pezzuto (Lecce) CRONO: Carmine Genoni (Busto Arsizio)