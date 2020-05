Regione approva disposizioni temporanee per semplificazione adempimenti per autorizzazioni ambientali

MANTOVA La Giunta regionale della Lombardia ha

approvato, su proposta dell’assessore ad Ambiente e Clima

Raffaele Cattaneo, le disposizioni regionali temporanee per la

semplificazione e la proroga di taluni adempimenti previsti

nelle autorizzazioni ambientali che riguardano le attivita’

produttive, a fronte delle misure adottate per gestire

l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

CATTANEO: SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE – “In un momento di

particolare difficolta’ – spiega l’assessore Cattaneo – abbiamo

voluto semplificare la vita delle imprese, senza abbassare

l’attenzione verso la tutela dell’ambiente. Laddove ci sono

autorizzazioni gia’ emesse e vigenti, accompagnate da controlli

usuali, abbiamo prorogato fino al 30 luglio le disposizioni

sugli autocontrolli e fino al 30 ottobre la trasmissione dei

dati alle autorita’ competenti e abbiamo introdotto alcune

semplificazioni procedurali”.

“Tutte queste misure non aumentano gli impatti ambientali –

precisa Cattaneo – anzi garantiscono la prosecuzione dei

controlli: rimangono sempre attivi i monitoraggi in continuo

delle emissioni in aria (SME, SAE e misure speditive in loco) e

degli scarichi idrici, oltre al fatto che le attivita’ devono

garantire la manutenzione della propria azienda in perfetto

stato”.

PROVVEDIMENTI – I provvedimenti riguardano le procedure di tipo

amministrativo e gestionale per le imprese soggette ad

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA), autorizzazione unica per impianti alimentati

da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), autorizzazioni

settoriali rilasciate in materia di rifiuti, scarichi o

emissioni in atmosfera.

DIFFICOLTA’ OPERATIVE – Con la delibera approvata, la Giunta

adotta misure volte a semplificare o prorogare taluni

adempimenti in capo ai Gestori degli impianti produttivi

collocati sul territorio della Lombardia, in considerazione

delle difficolta’ operative causate dalla pandemia e concernenti

lo svolgimento di attivita’ (autocontrolli, adempimenti e

prescrizioni) che necessitano il coinvolgimento di soggetti

esterni all’azienda sia al fine di minimizzare i rischi di

contagio dovuti all’interazione e mobilitazione del personale

esterno alle aziende, sia al fine di non gravare ulteriormente

sull’attivita’ di aziende gia’ condizionate dal punto di vista

organizzativo ed economico.

SOGGETTI DESTINATARI – La delibera impatta su 30.000 attivita’

produttive soggette ad AIA, AUA, FER, rifiuti collocate in

Lombardia e sulle autorita’ competenti (Province/Citta’

metropolitana e SUAP) interessate dai relativi procedimenti.

Tra queste rientrano i settori AIA di acciaierie, fonderie,

impianti di produzione di energia; i settori delle PMI e

attivita’ artigianali come ad esempio carrozzerie, falegnamerie,

verniciatori, tintorie e anche tutto il settore di gestione di

rifiuti e di produzione di energia da fonti rinnovabili FER.