Calcio Serie D – Un tifoso a Scotto: “Hai segnato più di Giagnoni”. Lui: “Paragone eccessivo”

MANTOVA “Superare i gol di Gustavo Giagnoni in meno di due stagioni non è roba da tutti. Non so come finirà questa storia, ma con 33 gol e 26 assist i primi capitoli sono semplicemente devastanti: Ajò Gigi!”. Il post su Instagram è di un accanito tifoso biancorosso, grande ammiratore di Luigi Scotto. Il messaggio è corredato dalla foto della bandiera dei quattro mori con il numero 9 dell’attaccante sardo, realizzata al raggiungimento del 20esimo gol stagionale da parte di Scotto.

Sempre a mezzo Instagram è arrivata la risposta di Scotto: “Grazie della stima, ma il paragone è veramente troppo grande. Giagnoni non avrà mai eguali… Io, come i miei compagni, abbiamo cercato di essere apprezzati avendo dato tutto”.

Al di là dell’accostamento ardito con Giagnoni (il cui “mestiere” non era quello di far gol), sicuramente favorito dalla comune origine sarda dei due, il post testimonia una volta di più quanto Scotto abbia fatto breccia nel cuore della tifoseria biancorossa. Ulteriore riprova viene dalla controrisposta dell’autore del messaggio: “I numeri sono questi e non mentono. In un calcio che non è più calcio e dove purtroppo ne abbiamo viste di tutti i colori, quando vedi che chi scende in campo dà sempre tutto, il risultato sportivo passa in secondo piano e gli applausi ci saranno sempre. Avanti Mantova!”.